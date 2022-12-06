"سدكو القابضة" و"فنتك السعودية" توقعان مذكرة تفاهم لدعم مجتمع ريادة الأعمال بقطاع التقنية المالية

كما تجدر الاشارة الى أن برنامج "رواد" المقدم من سدكو القابضة يهدف إلى تعزيز الوعي المالي والثقافة الاقتصادية بين رواد الأعمال. حيث يقدم منهج متكامل يسلط الضوء على المبادئ الأساسية لمجال إدارة الشّؤون المالية، والتّمويل والموارد المالية، والمحاسبة وحسابات الأرباح والخسائر، والميزانيّة العموميّة وقائمة التدفقات النقدية والخدمات المصرفية الإسلامية واكتشاف مؤشّرات النّجاح في عالم الأعمال. كما يتطرق البرنامج إلى أنواع التمويل المتاح، وعملية الاستعداد للاستثمار، ونماذج الأعمال التجارية والمالية، والتقييم، والفحص النافي للجهالة، وإغلاق الاستثمار.