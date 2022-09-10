القيادة تهنئ الملك تشارلز الثالث بمناسبة اعتلائه العرش في المملكة المتحدة

وقال الملك: "يسرنا بمناسبة اعتلائكم العرش في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، أن نبعث لكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، كما يسرنا أن نُشيد بمكانة العلاقات التي تجمع بلدينا؛ مؤكدين لكم حرصنا على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة بلديْنا وشعبيْنا الصديقين؛ متمنين لجلالتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم الصديق اطراد التقدم والازدهار".