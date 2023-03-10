بمبادرة من جامعة "محمد بن فهد".. إطلاق مميز لـ"جائزة المجلس العربي للشباب"

أطلق المجلس العربي للشباب، خلال اجتماع مجلس الأمناء الأول أمس الخميس، جائزة المجلس العربي للشباب؛ وذلك في مقر جامعة البحرين؛ حيث تم تأسيس المجلس العربي للشباب ومقره في جامعة الأمير محمد بن فهد بالمملكة العربية السعودية.
ويأتي إطلاق هذه الجائزة كمبادرة من مبادرات جامعة الأمير محمد بن فهد بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، وتهدف إلى نشر ثقافة الجودة وتميز الأداء وتشجيع المؤسسات الشبابية العربية على الارتقاء بأدائها وتحسين وتجويد خدماتها ومنتجاتها، وإبراز الممارسات والتجارب الإدارية المتميزة الخاصة برعاية وتأهيل الشباب وتقديرها والتعريف بها ونشرها وتعميمها في البلاد العربية لتكون بمثابة مرجعية عربية يمكن الاقتداء بها عن طريق التطوير والتحسين.
كما تهدف الجائزة إلى اكتشاف المتميزين والمبدعين من الشباب العربي في مختلف الوظائف والمستويات والقطاعات والأخذ بأيديهم وإتاحة الفرصة أمامهم لتحقيق ذواتهم والتعبير عن منجزاتهم وإسهاماتهم مع تكريم الجهات والمؤسسات الشبابية العربية على إنجازاتها وأدائها المتميز في مجال الإدارة والريادة والبحث العلمي.
وترتكز الجائزة على ثلاثةنقاط رئيسية، وهي التوعية والتعليم من خلال تطبيق معايير التميز لتطوير وتحسين الأداء على كافة المستويات الوظيفية وخاصة المستوى القيادي، ونقل المعرفة من خلال نقل وتبادل أفضل الممارسات والتجارب والمبادرات بين الجهات والمؤسسات الشبابية محلياً وإقليمياً ودولياً لضمان التطور المستمر لمفهوم التميز، كما ترتكز على بناء القدرات من خلال بناء وتطوير قدرات المتخصصين في مجال التميز لتمكين الجهات والمؤسسات الشبابية العربية من الارتقاء بالأداء وتحقيق رضا المتعاملين والمستفيدين من خلال تأهيلهم وتوفير الدعم الفني اللازم لهم.
من جهته، قال رئيس المجلس، رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتورعيسى بن حسن الأنصاري، إن إطلاق هذه الجائزة يأتي في إطار مسؤولية الجامعة المجتمعية والعلمية وتأكيدًا لدورها البارز في المساهمة في احتواء الشباب العربي وتعزيز قدراته واكتشاف المتميزين والمبدعين من الشباب في مختلف القطاعات.
وبين أن الجائزة هي إحدى مبادرات جامعة الأمير محمد بن فهد، والتي تسعى من خلالها إلى نشر ثقافة الجودة وتميز الأداء وتشجيع المؤسسات العربية الشبابية على رفع جودة الأداء من خلال معايير الجودة والتميز العالمية، والتي سيتم من خلال هذا المجلس تدريب الشباب والمؤسسات الشبابية على معايير معينة تساهم في تقييم وقياس الأبداع والتميز، وأكد أن الجائزة كذلك تسعى إلى رصد المبادرات المتميزة ورعايتها والذي سيساهم بدوره في خلق بيئة تنافسية بين الشباب العربي ومؤسساته المختلفة ما يعزز ثقافة الجودة والتميز بينهما.