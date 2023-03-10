بمبادرة من جامعة "محمد بن فهد".. إطلاق مميز لـ"جائزة المجلس العربي للشباب"

وبين أن الجائزة هي إحدى مبادرات جامعة الأمير محمد بن فهد، والتي تسعى من خلالها إلى نشر ثقافة الجودة وتميز الأداء وتشجيع المؤسسات العربية الشبابية على رفع جودة الأداء من خلال معايير الجودة والتميز العالمية، والتي سيتم من خلال هذا المجلس تدريب الشباب والمؤسسات الشبابية على معايير معينة تساهم في تقييم وقياس الأبداع والتميز، وأكد أن الجائزة كذلك تسعى إلى رصد المبادرات المتميزة ورعايتها والذي سيساهم بدوره في خلق بيئة تنافسية بين الشباب العربي ومؤسساته المختلفة ما يعزز ثقافة الجودة والتميز بينهما.