"أرامكو" تعلن إطلاق أول نموذج ذكاء اصطناعي توليدي بالعالم في القطاع الصناعي

وتتناول جلسات اليوم الأول من "ليب": الذكاء الاصطناعي، وتقنيات المدن الذكية، وتأثير الرقمنة والذكاء الاصطناعي على القوى العاملة، والحوسبة الخضراء، ومستقبل الابتكار، والتحول الإستراتيجي، والاستثمار في مستقبل البشرية.