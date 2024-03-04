"أرامكو" تعلن إطلاق أول نموذج ذكاء اصطناعي توليدي بالعالم في القطاع الصناعي

أعلنت شركة أرامكو، إطلاق أول نموذج ذكاء اصطناعي توليدي بالعالم في القطاع الصناعي، وذلك خلال فعاليات الدورة الثالثة من مؤتمر ليب الذي انطلق اليوم في الرياض.
وانطلق صباح اليوم في ملهم بالرياض، مؤتمر ليب 3 الأكثر حضوراً في العالم، ويستمر حتى 7 مارس بمشاركة أكثر من 38 جهة حكومة في معرض السعودية الرقمية.
وبدأ منذ صباح اليوم التوافد للمؤتمر الذي سيشهد أكثر من 23 إطلاقاً للمنصات الرقمية، إضافة إلى أكثر من 30 جلسة حوارية وورشة عمل و45 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم.
يأتي المؤتمر تحت شعار "آفاق جديدة"، ومن المقرر أن تستمر أعماله حتى 7 من مارس 2024م، بمشاركة أهم المتحدثين في قطاع التقنية، والخبراء، والمهتمين.
وتتناول جلسات اليوم الأول من "ليب": الذكاء الاصطناعي، وتقنيات المدن الذكية، وتأثير الرقمنة والذكاء الاصطناعي على القوى العاملة، والحوسبة الخضراء، ومستقبل الابتكار، والتحول الإستراتيجي، والاستثمار في مستقبل البشرية.