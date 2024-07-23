اكتشف جمال البحر الأحمر خلال عطلة نهاية الأسبوع هذا الصيف

وتعدّ وجهة البحر الأحمر مثالًا رائعًا للسياحة الفاخرة؛ حيث تعتبر واحدة من الكنوز الطبيعية بفضل احتوائها على رابع أكبر شاطئ مرجاني مزدهر في العالم. وتضمّ الوجهة أكثر من 90 جزيرة ساحرة، وجبالًا خلابة، وبراكين خامدة، وكثبانًا رملية ذهبية، إلى جانب العديد من المعالم الثقافية والتراثية اللافتة. خلال زيارتك لوجهة البحر الأحمر، يمكنك تجربة الغوص في المياه الدافئة لاكتشاف أكثر من 1000 نوع من الأسماك، وما يزيد على 300 نوع من الشعاب المرجانية التي يعود عمرها إلى 7000 عام. يمكنك أيضًا الإبحار أو التجديف بالكاياك، ومشاهدة الطيور، وركوب الدراجات، والانطلاق في مغامرات التسلق والمشي والجري.