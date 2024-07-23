اكتشف جمال البحر الأحمر خلال عطلة نهاية الأسبوع هذا الصيف

إذا كنت تبحث عن تجربة سياحية مميزة في نهاية الأسبوع خلال عطلة الصيف، فإن وجهة البحر الأحمر في السعودية تقدّم لك عالمًا من الفخامة والاسترخاء والمغامرات لاستكشاف عجائب الحياة البحرية في أعماق البحر الأحمر وكنور الشعاب المرجانية. توفر الوجهة أفخم المنتجعات والفنادق المطلة على المياه الفيروزية، وأرقى تجارب الطعام التي ترضي جميع الأذواق، بالإضافة إلى رحلات بحرية ومغامرات متنوعة على الساحل، وبعيدًا في البحر ستجعل من أحلامك حقيقة.
تضمّ خيارات الإقامة الراقية منتجعات سكس سينسز ساوثرن ديونز التي تأسر الأنظار بتصميمها المعماري الفريد الذي يجمع بين الإرث النبطي وجمال الصحراء الخلاب، إضافة إلى منتجعات سانت ريجيس ريد سي التي تسمح للزوار بالاستمتاع بخدمات ضيافة وحفاوة فاخرة في فلل خاصة على سطح الماء، وبإطلالة رائعة على شاطئ البحر الأحمر. لا تفوت أيضًا تجربة الإقامة في منتجع نجوما الساحر؛ وهو إحدى محميات ريتز كارلتون في الشرق الأوسط، والتي بدأت باستقبال النزلاء مؤخرًا هذا العام.
توفّر الإقامة في تلك المنتجعات الراقية تجربة استثنائية لممارسة الأنشطة البحرية واستكشاف كنوز البحر الأحمر والشعب المرجانية الخلابة والأسماك النادرة، ويمكن الوصول إلى جميع هذه الوجهات من خلال مطار البحر الأحمر الدولي؛ حيث يتم تسيير رحلات منتظمة من وإلى البحر الأحمر.
ولتجارب طعام مميزة يمكنك الاستمتاع بمذاقات آسيوية، وتحديدًا اليابانية منها، في مطعم Gishiki 45؛ حيث يتم طهي جميع الأطباق إلى جانبك وممارسة التقاليد اليابانية في تناول الشاي. توفر الطقوس اليابانية التقليدية جوًّا فريدًا يقدم خلاله المطعم مجموعة من المأكولات البحرية المحلية وخيارات السوشي الشهيرة لإرضاء جميع الأذواق.
أما "تيلينا" فهو مطعم معلّق يوفّر تجربة تناول طعام استثنائية فوق الشعاب المرجانية؛ حيث يجمع بين المناظر الساحرة للبحر الأحمر وقوائم الطعام المختارة بعناية لتقدم أفضل الأطباق المحلية والعالمية.
استمتع كذلك بتجربة تناول أطباق عربية أصيلة في مطعم مركاز، الذي يقدم وجبات خفيفة خلال النهار، وخيارات مميزة وعديدة للعشاء يمكن تناولها في أجواء خلّابة وتحت إضاءة نجوم الليل الخافتة.
"نسما" هو المطعم المثالي لعشاق المطبخ الشرق أوسطي؛ حيث يقدم أطباقًا مبتكرة معدة من مكونات طازجة من مصادر محلية، تتناغم الديكورات الداخلية المشرقة ونسمات الهواء المنعش مع الإطلالة الرائعة على الشاطئ؛ مما يخلق تجربة تناول طعام لذيذ في أجواء مريحة.
وتعدّ وجهة البحر الأحمر مثالًا رائعًا للسياحة الفاخرة؛ حيث تعتبر واحدة من الكنوز الطبيعية بفضل احتوائها على رابع أكبر شاطئ مرجاني مزدهر في العالم. وتضمّ الوجهة أكثر من 90 جزيرة ساحرة، وجبالًا خلابة، وبراكين خامدة، وكثبانًا رملية ذهبية، إلى جانب العديد من المعالم الثقافية والتراثية اللافتة. خلال زيارتك لوجهة البحر الأحمر، يمكنك تجربة الغوص في المياه الدافئة لاكتشاف أكثر من 1000 نوع من الأسماك، وما يزيد على 300 نوع من الشعاب المرجانية التي يعود عمرها إلى 7000 عام. يمكنك أيضًا الإبحار أو التجديف بالكاياك، ومشاهدة الطيور، وركوب الدراجات، والانطلاق في مغامرات التسلق والمشي والجري.
يذكر أن برنامج "صيف السعودية 2024"، الذي أطلق في وقت سابق هذا العام تحت شعار "تراها" ويستمر حتى نهاية سبتمبر هذا العام؛ يقدم البحر الأحمر ضمن سبع وجهات سياحية مميزة تضم في مجملها أكثر من 550 تجربة سياحية متنوعة، وما يزيد على 150 عرضًا خاصًّا للزوار للاستمتاع بجمال الوجهات السعودية. وبإمكان السياح زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة "روح السعودية" للحصول على مزيد من المعلومات حول وجهات صيف السعودية 2024.