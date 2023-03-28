قمر رمضان في طوْر التربيع.. فلكية جدة ترصد اقتران القمر بالمريخ اليوم

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، بأن القمر سيشرق قبل الظهر من الأفق الشمالي الشرقي، وسيصل أعلى نقطة في السماء بالتزامن مع غروب الشمس، وبعد حلول الليل سيكون القمر بالقرب من كوكب المريخ على قبة السماء؛ حيث سيفصل بينهما حوالى درجتان في منظر مشاهَد بالعين المجردة، وسيظل القمر والمريخ في السماء إلى ما بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، علمًا بأن هذا الحدث ليس له تأثير على كوكبنا.