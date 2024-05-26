أمير تبوك يهنئ نادي الهلال بمناسبة تحقيق بطولة دوري "روشن"

من جانبه أعرب رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، عن شكره وامتنانه للأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على هذه التهنئة، التي اعتادها الجميع في الوسط الرياضي من سموه الكريم، كأحد الرموز الرياضية الهامة في الوطن.