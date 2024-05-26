أمير تبوك يهنئ نادي الهلال بمناسبة تحقيق بطولة دوري "روشن"

هنأ أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، نادي الهلال بمناسبة تحقيق فريق كرة القدم الأول، بطولة دوري "روشن" السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023-2024م.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه أمير منطقة تبوك، مع رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن سعد بن نافل.
وبارك الأمير "فهد"، أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي النادي والجهاز الفني والإداري واللاعبين، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق.
من جانبه أعرب رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، عن شكره وامتنانه للأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على هذه التهنئة، التي اعتادها الجميع في الوسط الرياضي من سموه الكريم، كأحد الرموز الرياضية الهامة في الوطن.