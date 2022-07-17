وزير المالية: هناك فرص هائلة للمستثمرين في السعودية والولايات المتحدة

وأكد أن زيارة جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة؛ تعكس الحراك الاقتصادي الدولي الذي توليه قيادة المملكة جل اهتمامها في ‏ظل التطور والنمو المتزايد في المشهد الاقتصادي السعودي الذي يحظى بتقدير دولي يؤكد أهمية المملكة ‏وثقلها الاقتصادي والسياسي، وصولًا إلى تعزيز المكونات الاقتصادية المشتركة، وترجمتها إلى أنشطة اقتصادية ‏متنوعة، إضافة إلى إيجاد المزيد من المبادرات والفرص الاستثمارية، ومواجهة التحديات المهددة للاستقرار الإقليمي ‏والعالمي.‏