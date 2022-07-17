وزير المالية: هناك فرص هائلة للمستثمرين في السعودية والولايات المتحدة

قال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان: إن هناك فرصًا هائلة للمستثمرين في المملكة والولايات المتحدة؛ لتعزيز التعاون في التجارة والخدمات المالية.
وأوضح "الجدعان" أن رؤية المملكة 2030 تشتمل على العديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي من الممكن أن تعزز الشراكة بين البلدين.
وأضاف أن ذلك يكون عبر إتاحة الفرص السعودية الواعدة للشركات الأمريكية للعمل في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والتأمين والمصارف والتمويل وإدارة الأصول، إضافة إلى مجال الخدمات والتكنولوجيات المالية.
وأكد أن زيارة جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة؛ تعكس الحراك الاقتصادي الدولي الذي توليه قيادة المملكة جل اهتمامها في ظل التطور والنمو المتزايد في المشهد الاقتصادي السعودي الذي يحظى بتقدير دولي يؤكد أهمية المملكة وثقلها الاقتصادي والسياسي، وصولًا إلى تعزيز المكونات الاقتصادية المشتركة، وترجمتها إلى أنشطة اقتصادية متنوعة، إضافة إلى إيجاد المزيد من المبادرات والفرص الاستثمارية، ومواجهة التحديات المهددة للاستقرار الإقليمي والعالمي.