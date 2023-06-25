"الصحة" تنفّذ خطة تصعيد الحجاج المرضى من مستشفيات جدة إلى جبل الرحمة

وبيّنت الوزارة أنها أكملت الإجراءات الخاصة كافة بتصعيد ضيوف الرحمن المنوّمين بمستشفياتها إلى المشاعر المقدّسة، بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الاختصاص؛ لتسهيل حركة نقلهم إلى المشاعر المقدّسة، مؤكدة أن تصعيد المرضى المنوّمين للمشاعر المقدّسة يأتي ضمن خطة معدَّة ومدروسة في موسم الحج، من خلال قافلة تضم سيارات إسعاف مجهّزة، ومزوَّدة بفريق طبي متكامل وملزمة إسعافية، إضافة إلى أجهزة مراقبة القلب وأجهزة الإنعاش، وترافق القافلة مركبة إسعاف مساندة ومجهّزة بالتجهيزات كافة.