"جامعة بيشة" تطرح وظائف شاغرة لشغلها بـ "نظام التعاقد"

أعلنت جامعة بيشة، حاجتها لشغل 24 وظيفة لشغلها بنظام التعاقد لكلا الجنسين "رجال- نساء"، والتقديم عليها سيكون إلكترونياً بدءاً من يوم الأثنين القادم.
وأوضحت الجامعة أن الشروط والضوابط للتقدم على هذه الوظائف تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولا مفصولاً من الخدمة بالدولة، بالإضافة إلى معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، وتوفر اختبار القدرة (TOFEL, IELTS,STEP) المعرفية وإرفاق درجة الاختبار، مع توفر اختبار اللغة الإنجليزية للوظائف الهندسية والمختبرات والتقنية وإرفاق درجة الاختبار.
كما تشتمل الشروط والضوابط على اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية، وأن يكون المتقدم غير مرتبط بعمل حكومي، والتقيد بالمؤهلات أمام كل وظيفة، وأن يكون التقديم على وظيفة واحدة من الوظائف المعلنة.
ودعت الراغبين والراغبات في التقديم إلى الدخول على منصة التوظيف بالجامعة وتقديم الطلب إلكترونيًا خلال المدة من يوم الاثنين الموافق 1445/8/23هـ حتى يوم الأحد الموافق 1445/8/29هـ : (https://jobs.ub.edu.sa).
كما أكدت "جامعة بيشة" على أهمية الاطلاع على شروط الوظائف وإرفاق جميع المستندات المطلوبة بشكل صحيح، حيث سيتم استبعاد الطلب في حال عدم إرفاق الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم، أو عدم إرفاق المستندات المطلوبة وعدم وضوح المستندات، أو عدم صحة البيانات المدخلة.