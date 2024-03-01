"جامعة بيشة" تطرح وظائف شاغرة لشغلها بـ "نظام التعاقد"

وأوضحت الجامعة أن الشروط والضوابط للتقدم على هذه الوظائف تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولا مفصولاً من الخدمة بالدولة، بالإضافة إلى معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، وتوفر اختبار القدرة (TOFEL, IELTS,STEP) المعرفية وإرفاق درجة الاختبار، مع توفر اختبار اللغة الإنجليزية للوظائف الهندسية والمختبرات والتقنية وإرفاق درجة الاختبار.