"قمة المنامة".. "أبوالغيط" يشكر السعودية على ما بذلته خلال القمة الماضية

وجّه أمين جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على ما بذلته المملكة خلال القمة العربية الماضية.
وفي كلمته أمام القمة العربية 33 المنعقدة في المنامة، قال "أبوالغيط": لن تنسى الشعوب العربية العنف الإسرائيلي الأعمى.. فالاحتلال والسلام لا يجتمعان.
وأضاف: القمة العربية تُعقد وسط ظروف استثنائية.. فالعدوان الإسرائيلي في غزة يمثل حدثًا تاريخيًا فارقًا.
وأردف أمين جامعة الدول العربية: النكبة التاريخية لم تمحُ الفلسطينيين من الوجود ولم تشطبهم من التاريخ.
وشدد "أبوالغيط" على أن التهجير القسري مرفوض عربيًا ودوليًا بكل أنواعه.
وأردف بالقول: نطالب المجتمع الدولي بالسلام والعمل على مساعدة الطرفين المعنيين لإنقاذ شعوبهم.