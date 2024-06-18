باحث بمجال التنمية يدعو الجامعات والمدارس لتبنّي مقررات ومسارات تعنى بـ"التعليم المقاولاتي"

ورداً على القول بأن الموهبة في مجال المقاولات تكفي عن التعليم، قال الشريف: "هناك مجموعة من المؤشرات تبين أن المسافة بين الموهبة واكتساب المهارة في مجال المقاولات أخذت تضيق بالتعليم وتعلم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فمستقبل ممارسة المقاولاتية في العديد من دول العالم يتجه نحو التعليم وتفعيله من قبل العديد من الجامعات ومراكز البحث والتطوير عبر إعطاء أهمية خاصة لطرح المسارات العلمية والأكاديمية في المقاولاتية، والبرامج التدريبية فيها، وزيادة البحث العلمي فيه، وجعله جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاستراتيجيات والسياسات المستقبلية للمجتمعات على اختلاف أنواعها بما يخدم أهداف التنمية المستدامة".