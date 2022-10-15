شاهد.. مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تقيم ركنًا تراثيًّا احتفاء بالقهوة السعودية في القاهرة

وقال نائب المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، الدكتور عبدالكريم بن عبدالرحمن الزيد: "أطلقنا هذا الركن المهم عن القهوة السعودية في جميع فروعنا، والآن نطلقه في القاهرة مصاحبًا للاحتفاء بتسليم جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة. ونهدف إلى فتح نافذة من خلال فعالياتنا؛ لتعبِّر عن تاريخ حافل بالعادات والتقاليد، وقيم الكرم والضيافة بالسعودية؛ إذ أصبحت القهوة عنصرًا رئيسيًّا في الثقافة والموروث الشعبي السعودي، وعلامة ثقافية تتميز بها السعودية، سواء من خلال زراعتها، أو طرق تحضيرها وإعدادها وتقديمها للضيوف. ويأتي ذلك دعمًا واعتزازًا بأحد أهم عوامل الهوية السعودية".