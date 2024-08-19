الرقمية والمنزلية.. "المواصفات" توضح "أنواع المنتجات المشمولة بنظام السلامة"

كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن أنواع المنتجات المشمولة في نظام سلامة المنتجات.
وأوضحت الهيئة أن المنتجات المشمولة في نظام سلامة المنتجات هي كل ما يُطرح أو يُتاح في الأسواق بجميع الحالات عدا المنتجات المسند اختصاصها إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وتضم المنتجات المشمولة "الجديد، المستخدم، سبق إصلاحه أو تجديده، خضع للمعالجة، ملموس أم غير ملموس، مدمج في صنف آخر، منتج غير قابل للنقل".
وأضافت: كما تشمل "المنتجات الرقمية كالبرمجيات، أو المنتجات التي تتضمن محتوى أو خدمة رقمية والمنتجات المتصلة إلكترونيا، وإنترنت الأشياء، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي والتطبيقات التقنية المماثلة، والأجهزة المنزلية التي يتم التحكم بها عبر التطبيقات من غسالات ذكية وغيرها.
وأكدت أن المنتجات المتاحة للمستخدمين في إطار تقديم الخدمات تدخل ضمن المنتجات المشمولة في نظام سلامة المنتجات.