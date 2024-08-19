الرقمية والمنزلية.. "المواصفات" توضح "أنواع المنتجات المشمولة بنظام السلامة"

وأضافت: كما تشمل "المنتجات الرقمية كالبرمجيات، أو المنتجات التي تتضمن محتوى أو خدمة رقمية والمنتجات المتصلة إلكترونيا، وإنترنت الأشياء، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي والتطبيقات التقنية المماثلة، والأجهزة المنزلية التي يتم التحكم بها عبر التطبيقات من غسالات ذكية وغيرها.