"الشؤون الدينية للحرمين" تقيّم مسارات قياس الأثر وتحقيق رضا القاصدين لخطة رمضان

تقيم رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي مسارات الحوكمة؛ للوصول إلى أعلى معايير الأداء، ومؤشرات القياس، والتميز التشغيلي، ورفع جودة الخدمات الدينية؛ لخطة الرئاسة في العشر الوسطى والأواخر من شهر رمضان، وتحقيق رضا القاصدين، وتهيئة الأجواء التعبدية، وإثراء تجربتهم الدينية؛ بعد أن خضعت خطة العشر الأولى لحوكمة مماثلة؛ لتعظيم مكامن القوة، وتحويل التحديات الى فرص.