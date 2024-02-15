وفد "محاكم مركز دبي المالي العالمي" يزور "ديوان المظالم" للاطلاع على مستجدات القضاء الإداري

زار وفد محاكم مركز دبي المالي العالمي عددًا من المرافق القضائية والإدارية التابعة لديوان المظالم في منطقة الرياض؛ بهدف الاطلاع على مستجدات القضاء الإداري في المملكة من الناحية التشريعية والتقنية، وامتدادًا لتعاون دائم ومثمر بين القطاعين من البلدين الشقيقين، وتبادل الخبرات والإمكانات.