وفد "محاكم مركز دبي المالي العالمي" يزور "ديوان المظالم" للاطلاع على مستجدات القضاء الإداري

زار وفد محاكم مركز دبي المالي العالمي عددًا من المرافق القضائية والإدارية التابعة لديوان المظالم في منطقة الرياض؛ بهدف الاطلاع على مستجدات القضاء الإداري في المملكة من الناحية التشريعية والتقنية، وامتدادًا لتعاون دائم ومثمر بين القطاعين من البلدين الشقيقين، وتبادل الخبرات والإمكانات.
واشتملت زيارة الوفد على عدد من المرافق والدوائر القضائية في منطقة الرياض، وعلى رأسها مشروع تطوير القضاء الإداري، والمحكمة الإدارية العليا، فيما استُعرضت خلال الزيارة العديد من النماذج والمشاريع التطويرية للطرفين، وتجارب التحولات الرقمية والتنظيمية لكلٍ منهما؛ بهدف تبادل الخبرات والإمكانات لصالح سير الأعمال وجودة الخدمات والمخرجات.
وأشاد وفد محاكم مركز دبي المالي العالمي بما شاهده واطلع عليه خلال تجوله في مرافق ديوان المظالم، وما توصل إليه من إمكانات ومنجزات على مستوى الشرق الأوسط والعالم.
يشار إلى أن ديوان المظالم يرحّب بالزيارات مع الجهات ذات الاختصاص المشترك من الدول الشقيقة والصديقة، وتبادل التعاون معها.