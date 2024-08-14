"قو للاتصالات" تُوقِّع شراكة مع "زوم" لتمكين الشركات بالسوق السعودي من الوصول لحلول Zoom السحابية

أعلنت شركة قو للاتصالات توقيعها اتفاقية شراكة مع شركة زوم لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا؛ بهدف تمكين الشركات في السوق السعودي من الوصول السلس إلى حلول Zoom السحابية، وذلك بحضور كل من المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لشركة Zoom مهند بن طلال الكلش، والرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بشركة قو للاتصالات محمد كرحان.
وأكد الكلش أن الشراكة الاستراتيجية بين (زوم وقو للاتصالات) لتمكين الحلول المبتكرة التي تركز على منظومة التحول الرقمي، علاوة على تسهيل عملية تبادل الابتكارات بين رواد الأعمال في المنظومات العالمية والمحلية.
وأضاف: نؤمن بأن النجاح يعتمد على الشراكات القوية. نحن سعداء بهذه الشراكة، وسعداء بتوسيع نطاق وصولنا من خلال قو للاتصالات؛ وهو ما يمهّد الطريق لتعزيز حلول الاتصالات في السعودية، إضافة لتحقيق هدف مشترك، يتمثل في تمكين العملاء والوصول السلس إلى حلول زوم السحابية، وإحداث تغيير إيجابي في المنطقة.