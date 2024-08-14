"قو للاتصالات" تُوقِّع شراكة مع "زوم" لتمكين الشركات بالسوق السعودي من الوصول لحلول Zoom السحابية

وأضاف: نؤمن بأن النجاح يعتمد على الشراكات القوية. نحن سعداء بهذه الشراكة، وسعداء بتوسيع نطاق وصولنا من خلال قو للاتصالات؛ وهو ما يمهّد الطريق لتعزيز حلول الاتصالات في السعودية، إضافة لتحقيق هدف مشترك، يتمثل في تمكين العملاء والوصول السلس إلى حلول زوم السحابية، وإحداث تغيير إيجابي في المنطقة.