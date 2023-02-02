بالأمر الملكي…"السياري" يتوج مسيرة 22 عامًا في عالم المال والأعمال محافظًا للبنك المركزي

بدأ "السيّاري" حياته المهنية في صندوق التنمية الصناعية السعودي كمحلل مالي، ثم انضم إلى البنك المركزي السعودي عام 1999، ثم انضم في عام 2003 إلى مجموعة البنك الدولي لمدة 3 سنوات.

وشغل منصب وكيل المحافظ للاستثمار في البنك المركزي السعودي خلال الفترة من 2013م إلى 2019م، وتولى ضمن عدد من المسؤولين وخلال فترة عمله في المؤسسة مسؤولية تأسيس استراتيجية الدين العام في المملكة.