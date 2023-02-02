بالأمر الملكي…"السياري" يتوج مسيرة 22 عامًا في عالم المال والأعمال محافظًا للبنك المركزي

صدر اليوم، أمر ملكي بتعيين أيمن بن محمد بن سعود السياري محافظاً للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير، خلفًا للدكتور فهدالمبارك.
وتربع "السياري" على المنصب الجديد قادماً من مكان غير بعيد عن عالم المال والأعمال والحقائب الرسمية، حيث كان نائباً لمحافظ البنك المركزي السعودي بموجب أمر ملكي منذ تاريخ 18 صفر 1441هـ، أكتوبر 2019م.
وحصل "السياري" على بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال في تخصص التمويل من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA) وبرنامج الإدارة العامة في كلية هارفارد للأعمال.
بدأ "السيّاري" حياته المهنية في صندوق التنمية الصناعية السعودي كمحلل مالي، ثم انضم إلى البنك المركزي السعودي عام 1999، ثم انضم في عام 2003 إلى مجموعة البنك الدولي لمدة 3 سنوات.
وشغل منصب وكيل المحافظ للاستثمار في البنك المركزي السعودي خلال الفترة من 2013م إلى 2019م، وتولى ضمن عدد من المسؤولين وخلال فترة عمله في المؤسسة مسؤولية تأسيس استراتيجية الدين العام في المملكة.
كما شغل عضوية لجنة الاستثمار، ولجنة السياسة النقدية، ولجنة المخاطر، ولجنة الاستقرار المالي في البنك المركزي السعودي، وشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك المركزي السعودي، وعضوية مجلس إدارة كل من إدارة الصندوق السعودي للتنمية، والمركز الوطني لإدارة الدين، وكذلك عضوية لجنة الاستثمار في صندوق الاستثمارات العامة.
وتوّج أيمن السياري حياته العملية في عالم المال والأعمال التي امتدت على نحو 22 عاماً محافظاً للبنك المركزي السعودي.