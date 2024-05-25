"القازنلي": الصيف دخل المملكة فعليًا.. وسيستمر حتى شهر سبتمبر القادم

وأردف: بالفعل نعيش حاليًا أجواء صيفية حارة وشديدة الحرارة في معظم مناطق المملكة، سواء في مكة أو الرياض أو المدينة أو القصيم وغيرها، ونعم لقد دخلنا فصل الصيف وطبعًا نحن لا نعتمد على أوقات محددة، لأن العناصر الجوية كاتجاه الرياح المصاحبة لمنخفض الهند الموسمي والضغط الجوي وارتفاع درجات الحرارة كلها دلائل.