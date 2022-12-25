انطلاق تمرين "جسر 23" بين القوات البحرية السعودية ونظيرتها البحرينية

انطلق في مملكة البحرين، اليوم، التمرين البحري الثنائي المختلط "جسر 23" بين القوات البحرية الملكية السعودية ممثلة في "الأسطول الشرقي" وسلاح البحرية الملكي البحريني، بحضور قائد سلاح البحرية الملكي البحريني اللواء الركن بحري محمد يوسف العسم، والملحق العسكري في سفارة المملكة العربية السعودية لدى البحرين العميد الركن فهد بن إبراهيم الثنيان، وعدد من كبار الضباط المشاركين في التمرين.