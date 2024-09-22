عند الوفاة سيتم دفع مبلغ للمستفيدين.. شركات تأمين تطلق برنامج "التأمين على الحياة"

أطلقت بعض شركات التأمين برنامجًا جديدًا تحت مسمى "تأمين الحياة"؛ يهدف كما ذكرت بشكل أساسي إلى الحماية خلال فترة سريان الوثيقة، حيث يوفر للشخص التغطية التأمينية المالية اللازمة طوال مدة الوثيقة، في حالة الوفاة لا سمح الله أو أي حدث مشمول آخر (حسب التغطيات الإضافية)، سيتم دفع مبلغ الحماية كاملًا للمستفيدين الذين تحددهم.
وكان مسؤول بإحدى شركات التأمين العاملة في السوق السعودية قد ذكر في وقت سابق من العام 2022 تزامنًا مع التعديلات التي شهدها قطاع التأمين أنه سيتم إتاحة منتج جديد تحت اسم "التأمين على الحياة" في السعودية موضحًا في تقرير نشرته "سبق" بأن هناك العديد من منتجات التأمين ستدخل السوق السعودية، مشيرًا إلى أن تكوين الأنظمة سيساعد كثيرًا في نمو قطاع التأمين.
وكان مجلس الضمان الصحي قد أطلق في وقت سابق حزمة من المنافع وحدود التغطية التأمينية المحدثة ودليل الأدوية التأمينية من بداية أكتوبر المقبل، ضمن إطار الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات رؤية المجلس؛ ليكون جهة رائدة عالميًّا في الوقاية وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.
وقد تمت إضافة 18 منفعة جديدة إلى وثيقة التأمين الصحي، وإجراء تحسينات على 10 منافع أخرى تتمثل في وقاية المستفيدين، وتعزيز الصحة، والحد من مضاعفات المرض، وتحسين القدرة والوظائف للمستفيدين، وتسهيل وصول الفئة المستفيدة للخدمة، وتمكين المستفيدين، وتعزيز جودة وكفاءة الخدمة.
وقال مجلس الضمان الصحي إنه أضاف عددًا من المنافع المحدثة المتعلقة بالفحوصات الوقائية الاستكشافية والتطعيمات، والتركيز على صحة المرأة وعمليات السمنة المفرطة وزراعة الكلى، كما رفعت تغطية الصحة النفسية لتصبح 50 ألفًا بدلًا من 15 ألفًا للحالات الحادة والمزمنة، ورفعت قيمة تغطية غسيل الكلى وغيرها من المنافع الأخرى.
وأكد أن إطلاق حزمة المنافع وحدود التغطية التأمينية المحدثة ودليل الأدوية التأمينية يأتي ضمن الخطوات الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية المجلس، وتمكين المستفيدين من الحصول على حقوقهم الكاملة من الرعاية والوقاية بأعلى درجات الجودة والكفاءة.