عند الوفاة سيتم دفع مبلغ للمستفيدين.. شركات تأمين تطلق برنامج "التأمين على الحياة"

وكان مسؤول بإحدى شركات التأمين العاملة في السوق السعودية قد ذكر في وقت سابق من العام 2022 تزامنًا مع التعديلات التي شهدها قطاع التأمين أنه سيتم إتاحة منتج جديد تحت اسم "التأمين على الحياة" في السعودية موضحًا في تقرير نشرته "سبق" بأن هناك العديد من منتجات التأمين ستدخل السوق السعودية، مشيرًا إلى أن تكوين الأنظمة سيساعد كثيرًا في نمو قطاع التأمين.