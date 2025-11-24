10 فرص عقارية في مزاد فرص مكة

تطرح شركة الثروة العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» مزاد "فرص مكة " وذلك يوم الأحد 30 نوفمبر وحتى يوم الاربعاء 3 ديسمبر 2025م ، إلكترونيًا عبر منصة مباشر للمزادات.
يطرح المزاد 10 فرص في مواقع استثنائية بمدينة مكة والجموم ، حيث تشمل ارض زراعية بمساحة 245,740.58م2 ، ارض مقام عليها مبنى بمساحة 1,678م2 ، عمارة بمساحة 709.51م2
، عمارة بمساحة 1,161م2 ، فيلا بمساحة 543.5م2، ارضين بمساحة 637م 2ومساحة 613م2، مبنى مدرسة 1.472.8م2، عمارة سكنية بمساحة 323.69م2، بيت شعبي بمساحة 907.05م2 .
ويُعد المزاد فرصة استثمارية للراغبين في التملك داخل أحياء العاصمة، لما تتميز به العقارات المطروحة من تنوع في الاستخدامات، ومواقع حيوية عالية الطلب، كما ترحب شركة الثروة العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على الأرقام التالية:
0550444360 - 0538883027 – 920003566