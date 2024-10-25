"العبدالجبار" يشيد ببصمة المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية وأنشطة التجارة الدولية

وأشاد بدور المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية للمملكة ومشاركتها في التجارة الدولية، مدفوعة برؤية المملكة 2030، التي وضعت مبادرات وسياسات لتمكين المرأة وبناء القدرات وحل العقبات التي تواجهها وقد ترجمت في تحسن عدد من المؤشرات، وأبرزها ارتفاع مؤشر المملكة لدى البنك الدولي للمرأة والأعمال والقانون من 25 -في عام 2019- إلى 71 -في عام 2023-، كما بلغت حصة المرأة السعودية 42% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وارتفعت نسبة مشاركتها في القوى العاملة من 17.4% -في عام 2017- إلى 34.6% في عام 2023.