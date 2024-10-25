"العبدالجبار" يشيد ببصمة المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية وأنشطة التجارة الدولية

شارك محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية، المكلّف محمد بن عبدالعزيز العبدالجبار أمس، في اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين، -نيابةً عن وزير التجارة رئيس مجلس الإدارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي-، وذلك في العاصمة البرازيلية برازيليا.
وتناولت أولويات مجموعة عمل التجارة والاستثمار لهذا العام، موضوعات إصلاح منظمة التجارة العالمية وتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف، ومشاركة المرأة في التجارة الدولية، والتنمية المستدامة في التجارة والاستثمار.
وجدد محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية، التأكيد على أهمية منظمة التجارة العالمية في التجارة الدولية، التي عززت نظامًا تجاريًا متعدد الأطراف مفتوحًا وقائمًا على القواعد، مع أهمية فعاليته لمعالجة التطورات والتحديات التجارية والاقتصادية العالمية، والتي تتطلب الدفع بمعالجة القضايا القائمة مع البناء على التزامات الأعضاء ومبادئ ومخرجات مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية.
وأشاد بدور المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية للمملكة ومشاركتها في التجارة الدولية، مدفوعة برؤية المملكة 2030، التي وضعت مبادرات وسياسات لتمكين المرأة وبناء القدرات وحل العقبات التي تواجهها وقد ترجمت في تحسن عدد من المؤشرات، وأبرزها ارتفاع مؤشر المملكة لدى البنك الدولي للمرأة والأعمال والقانون من 25 -في عام 2019- إلى 71 -في عام 2023-، كما بلغت حصة المرأة السعودية 42% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وارتفعت نسبة مشاركتها في القوى العاملة من 17.4% -في عام 2017- إلى 34.6% في عام 2023.
وأعرب أن المملكة أحرزت تقدمًا كبيرًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وقد ساهمت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار على تعزيز التنوع الاقتصادي كما تبنت المملكة سياسات ومعايير داعمة لتحقيق تلك الأهداف ولتكون المملكة مركز استثمار عالمي للتنمية المستدامة، وبالاستفادة من تبادل أفضل الممارسات ومواءمة الجهود العالمية مع أهداف التنمية المستدامة، لتمهيد الطريق نحو اقتصاد أكثر استدامة ومرونة وازدهارًا يعود بالنفع على الجميع.
وعلى هامش الاجتماع، عَقد محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عدد من الاجتماعات الثنائية مع رؤساء الوفود المشاركة، حيث التقى نائب وزير التجارة الصيني وانق شوين، نائب وزير التجارة التركي مصطفى توزجو، كما عقد لقاءات جانبية مع كلٌ من المدير العام لمنظمة التجارة العالمية الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، وزير التجارة النيوزيلندي تود ماكلاي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة السنغافوري جان كيم يونغ، وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ومدير عام مفاوضات التجارة الدولية في إندونيسيا دجاتميكو بريس ويتجاكسونو.
يذكر أن وفد المملكة المشارك يضم ممثلين من الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ووزارة الاستثمار.