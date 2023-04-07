"الصيعري": برنامج الإمامة أثره كبير في نفوس المسلمين.. وتشرفت بالمشاركة به ببنغلاديش

وأردف: إقامة برنامج إمامة المصلين لصلاة التراويح له أثر كبير على نفوس المسلمين لما فيه من تصحيح التلاوة في بلاد العجم وتقديم النصيح والإرشاد من خلال الدروس والكلمات الوعظية وهي صورة من صور جهود المملكة العربية السعودية في خدمتها للإسلام والمسلمين في جميع دول العالم عبر تعيينها عشرات الأئمة للقيام بهذه المهمة الدينية.