"الصيعري": برنامج الإمامة أثره كبير في نفوس المسلمين.. وتشرفت بالمشاركة به ببنغلاديش

عبّر موفد وزارة الشؤون الإسلامية في بنجلاديش صالح بن محمد الصيعري عن شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على ترشيحه لإمامة المصلين لصلاة التراويح في بنغلاديش.
وقال الصيعري: البرنامج أثره واضح وبارز على المسلمين، ونثمن جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في خدمة الإسلام والمسلمين في جميع دول العالم.
جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج إمامة المصلين لصلاة التراويح خلال شهر رمضان الحالي, والذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حيث يؤم في أكبر جوامع دكا العاصمة ويصلي معه الآلاف من المصلين .
وأضاف الصيعري: "وفقني الله للمشاركة في إمامة مسلمي جمهورية بنغلاديش ومنذ وصولي وجدت الترحيب والحفاوة البالغة من الشعب البنغلاديشي، وكذلك الزملاء في الملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في بنغلاديش على التسهيلات التي قدموها.
وأردف: إقامة برنامج إمامة المصلين لصلاة التراويح له أثر كبير على نفوس المسلمين لما فيه من تصحيح التلاوة في بلاد العجم وتقديم النصيح والإرشاد من خلال الدروس والكلمات الوعظية وهي صورة من صور جهود المملكة العربية السعودية في خدمتها للإسلام والمسلمين في جميع دول العالم عبر تعيينها عشرات الأئمة للقيام بهذه المهمة الدينية.
وقدم الصيعري الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعمهما وخدمتهما للإسلام والمسلمين, كما شكر وزارة الشؤون الإسلامية على تنفيذها هذا البرامج التي تقوي أواصر الأخوة الإسلامية، سائلاً أن يجزي القيادة خير الجزاء وأن يديم على بلادنا الأمن والبركة والاستقرار وجميع بلاد المسلمين.