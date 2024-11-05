مطار الملك عبدالعزيز الدولي يستقبل أولى رحلات الخطوط البريطانية القادمة من لندن

استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي أولى رحلات الخطوط الجوية البريطانية المباشرة القادمة من مطار هيثرو في لندن، حيث بدأت الشركة تشغيل رحلاتها بين المطارَيْن بواقع (6) رحلات أسبوعياً؛ ما يمنح المسافرين خيارات إضافية للسفر بين الوجهتَيْن.
وثمَّن الرئيس التنفيذي لشركة "مطارات جدة" المهندس مازن بن محمد جوهر؛ هذا التعاون مع شركة الخطوط الجوية البريطانية لتشغيل رحلات منتظمة بين لندن وجدة، مشيراً إلى أن ذلك يتزامن مع حجم الطلب المتنامي على السفر بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، واختيار مطار الملك عبدالعزيز الدولي كوجهة دولية مفضّلة لكبريات شركات الطيران العالمية؛ بوصفه مطاراً محورياً يربط الشرق بالغرب، بفضل موقعه الجغرافي المميز والإمكانات التي يوفّرها لتقديم تجربة سفر مريحة تتجاوز تطلعات المسافرين.
وأشار "جوهر"؛ إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجية "مطارات جدة" التي تهدف إلى زيادة عدد وجهات السفر المرتبطة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي؛ تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المتوافقة مع رؤية السعودية 2030، التي تستهدف ربط المطار بـ 150 وجهة دولية، وخدمة 114 مليون مسافر، ومناولة 2.5 مليون طن من البضائع، بحلول عام 2030.
من جانبه، قال المدير التنفيذي للتخطيط والإستراتيجية في الخطوط الجوية البريطانية، نيل شيرنوف؛ "نحن متحمسون لتشغيل المسار الجوي إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي مرة أخرى ضمن شبكة رحلاتنا، حيث كانت آخر رحلة مجدولة لنا عام 2021.
وأشار إلى أن الخطوط الجوية البريطانية لديها تاريخٌ طويلٌ في تسهيل السفر للعائلات والأصدقاء والشركات بالمملكة العربية السعودية من وإلى مطار هيثرو بالعاصمة.