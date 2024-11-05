مطار الملك عبدالعزيز الدولي يستقبل أولى رحلات الخطوط البريطانية القادمة من لندن

وأشار "جوهر"؛ إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجية "مطارات جدة" التي تهدف إلى زيادة عدد وجهات السفر المرتبطة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي؛ تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المتوافقة مع رؤية السعودية 2030، التي تستهدف ربط المطار بـ 150 وجهة دولية، وخدمة 114 مليون مسافر، ومناولة 2.5 مليون طن من البضائع، بحلول عام 2030.