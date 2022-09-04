محليات
فيديو.. "عسيري" من "السودة" لـ"هدا الطائف" على دراجة هوائية في رحلة سياحية استكشافية
استمرت رحلته 8 أيام في تجربة مليئة بالإثارة وقوة التحمل للرحالة عبر سلسلة جبال السروات
وصل الرحالة "تركي عسيري" مساء أمس الأحد إلى عقبة الهدا بمحافظة الطائف بعد رحلة سياحية استكشافية عبر سلسلة جبال السروات من السودة بأبها واستمرت لمدة ثمانية أيام.
وتفصيلاً، بدأ "عسيري" رحلته في يوم السبت قبل الماضي من جبال السودة بمنطقة عسير حيث بات في السودة قبل انطلاق الرحلة بيوم لينطلق بعدها بسلسلة جبال السروات، في تجربة مليئة بالاكتشاف وقوة التحمل على الدراجة الهوائية، ليصل أمس الأحد إلى جبال الهدا بمحافظة الطائف.
وكشف الرحالة "عسيري" عن رحلة استكشافية قادمة - بإذن الله - تعالى سوف تكون في العديد من مناطق المملكة، مبدياً سعادته بإكمال مسيرته من جبال السودة حتى جبال الهدا في رحلة استكشافية سياحية زار فيها عديد المحافظات الواقعة على جبال السروات.