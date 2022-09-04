فيديو.. "عسيري" من "السودة" لـ"هدا الطائف" على دراجة هوائية في رحلة سياحية استكشافية

وتفصيلاً، بدأ "عسيري" رحلته في يوم السبت قبل الماضي من جبال السودة بمنطقة عسير حيث بات في السودة قبل انطلاق الرحلة بيوم لينطلق بعدها بسلسلة جبال السروات، في تجربة مليئة بالاكتشاف وقوة التحمل على الدراجة الهوائية، ليصل أمس الأحد إلى جبال الهدا بمحافظة الطائف.