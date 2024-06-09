بمشاركة وزير الخارجية.. اجتماع خليجي يجدد دعم جهود الحل السياسي باليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الجمهورية اليمنية، وذلك برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر (رئيس الدورة الحالية) في العاصمة القطرية الدوحة.