إطلاق مزاد "أشبيليا – المرحلة الثانية" في سيتي سكيب.. خطوة تعزّز المعروض السكني وتفتح آفاقًا استثمارية واعدة في عنيزة

شهد معرض "سيتي سكيب العالمي 2025" إعلان موعد مزاد "أشبيليا – المرحلة الثانية"، وذلك في أجواء جمعت نخبة من الحضور العقاري والمستثمرين والمهتمين بالتطوير العمراني.
جاء الإعلان بحضور وكيل وزارة الشؤون البلدية والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري الأستاذ عبدالرحمن الطويل، ورئيس شركة أعمال الجود العقارية الأستاذ نزار الحركان، والأستاذ عبدالعزيز عبدالرحمن الفهد ممثلًا عن شركة الفهد، ضمن مبادرات الوزارة الرامية إلى تحفيز المعروض السكني وتعزيز الفرص الاستثمارية في مختلف مناطق المملكة.
ومن المقرر أن يُقام المزاد العقاري يوم الخميس 4 ديسمبر 2025 في مدينة عنيزة، حيث يشكّل مخطط "أشبيليا – المرحلة الثانية" إضافة نوعية إلى المشهد العمراني غرب المدينة، بفضل موقعه الحيوي وتخطيطه المتوازن.
ويضم المخطط أكثر من 500 قطعة سكنية وتجارية بمساحات تتراوح بين 250 و1500 متر مربع، ما يوفّر خيارات متنوعة للمستثمرين والراغبين في التملك السكني ضمن بيئة عمرانية حديثة تراعي مبادئ جودة الحياة.
يأتي إطلاق المزاد الجديد ليُعزّز جاذبية القطاع العقاري في عنيزة، ويفتح آفاقًا واسعة أمام تنمية مجتمعية مستدامة بفضل البنية التحتية المتطورة والموقع الاستراتيجي الذي يتميز به المشروع.
وأكد رئيس شركة أعمال الجود العقارية الأستاذ نزار الحركان أن إطلاق مزاد "أشبيليا – المرحلة الثانية" ينسجم مع رؤية الشركة في تقديم مشاريع نوعية تواكب تطلعات السوق وتوفّر خيارات سكنية واستثمارية منافسة، مشيرًا إلى أن المخطط يمثل فرصة واعدة للمطورين والمستثمرين وراغبي السكن، لما يتمتع به من موقع متميز وتخطيط حضري متكامل ينسجم مع أهداف برنامج جودة الحياة ضمن رؤية السعودية 2030.