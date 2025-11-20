إطلاق مزاد "أشبيليا – المرحلة الثانية" في سيتي سكيب.. خطوة تعزّز المعروض السكني وتفتح آفاقًا استثمارية واعدة في عنيزة

وأكد رئيس شركة أعمال الجود العقارية الأستاذ نزار الحركان أن إطلاق مزاد "أشبيليا – المرحلة الثانية" ينسجم مع رؤية الشركة في تقديم مشاريع نوعية تواكب تطلعات السوق وتوفّر خيارات سكنية واستثمارية منافسة، مشيرًا إلى أن المخطط يمثل فرصة واعدة للمطورين والمستثمرين وراغبي السكن، لما يتمتع به من موقع متميز وتخطيط حضري متكامل ينسجم مع أهداف برنامج جودة الحياة ضمن رؤية السعودية 2030.