وزير الحج يعلن نجاح خطة تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات في وقت قياسي

كما أشاد بالجهود المميزة في هذا الموسم بإطلاق "بطاقة نسك" التي تم توزيع أكثر من مليوني نسخة منها للحجاج والعاملين، حيث تقدم البطاقة مجموعة من المزايا، أبرزها: معرفة جميع البيانات الخاصة بالحاج، ومقر إقامته وتفاصيل المخيم وشركة تقديم الخدمة وأرقام التواصل الخاصة به، وكان لها دور مفصلي وبارز في موسم حج هذا العام عبر سرعة وفاعلية تقديم الخدمة وتطوير تجربة الإرشاد وتمييز الحجاج النظامين من غيرهم، لافتاً النظر إلى أن عمليات تطوير البطاقة ومنظومة الخدمات المرتبطة بها وتحديث البيانات والتأكد من صحتها أولاً بأول وعلى مدار الساعة، يشرف عليها فريق تقني مختص من وزارة الحج والعمرة.