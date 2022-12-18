بنوك وتحديات عالمية.. رسائل المملكة يبلورها "الخريّف" في "وكلاء مالية G20"

وأكد "الخريّف"، في كلمته خلال الاجتماع، أهمية تكثيف الجهود للتركيز على معالجة القضايا التي تواجه الاقتصاد العالمي، ومنها تصاعد التضخم وارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير خلال مدة قصيرة، وتبعات ذلك على استدامة الديون وتقلص الحيز المالي، خصوصاً لدى الدول منخفضة الدخل، مشددًا على ضرورة تعزيز الجهود لتنفيذ مبادرة الإطار المشترك التي تم إطلاقها خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في عام 2020، وذلك بالنظر للتحديات التي تواجهها معظم البلدان منخفضة الدخل فيما يخص الاستدامة المالية.