تحقّق أنه المسجّل بـ "أبشر".. هنا خطوات تعديل رقم الجوّال على منصة "الضمان"

وبيّنت، أن خطوات تعديل رقم الجوّال في منصة الدعم والحماية الاجتماعية تتمثل في "الدخول عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ثم النقر على الأيقونة المجاورة لاسم المستفيد أعلى الصفحة، ثم النقر على تعديل رقم الجوال في القائمة المنسدلة، وإضافة الرقم الجديد ثم النقر على تعديل رقم الجوّال".