"إغاثي الملك سلمان" يدشّن المرحلة الثانية من مشروع كفالة الأيتام في المكلا بحضرموت

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت؛ نشاطَيْ توفير الحقيبة المدرسية، وتسليم الكفالات التعليمية والمعيشية والصحية، بالتزامن مع اليوم الدولي للتعليم الذي يصادف 24 يناير من كل عام، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع كفالة الأيتام وتمكين أسرهم اقتصاديًّا في اليمن؛ حيث جرى توزيع "76" حقيبة مدرسية في ساحل حضرموت، وتسليم الكفالات النقدية لـ"76" مستفيدًا من الأيتام.‏