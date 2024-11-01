"الأرصاد" يُنبِّه 12 منطقة: أمطار غزيرة وسيول ورياح شديدة وأتربة مثارة

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة السرعة وتساقُط البرد وسيولاً. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا. وتشهد أمطارًا متوسطة على القريات وطبرجل، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ21 من مساء السبت.