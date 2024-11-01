"الأرصاد" يُنبِّه 12 منطقة: أمطار غزيرة وسيول ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية والشمالية والباحة وحائل والجوف وعسير وجازان والقصيم وتبوك).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة السرعة وتساقُط البرد وسيولاً. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا. وتشهد أمطارًا متوسطة على القريات وطبرجل، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ21 من مساء السبت.
وتشهد منطقة تبوك أمطارًا متوسطة ورياحًا شديدة السرعة وتساقُط البرد وسيولاً. وتشمل الحالة تبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء السبت.
كما تشهد منطقة الحدود الشمالية أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة السرعة وتساقُط البرد وسيولاً. وتشمل الحالة العويقيلة وعرعر روفحاء. وتشهد أمطارًا متوسطة على طريف، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ21 من مساء السبت.
وتشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء السبت.
ونبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما مرات، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء السبت.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة السرعة وتساقُط البرد وسيولاً. وتشمل الحالة خيبر والحناكية والمهد والعيص والمدينة المنورة ووادي الفرع. وتشهد أمطارًا متوسطة على العلا وبدر، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 21 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة السرعة وتساقُط البرد وسيولاً. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء السبت.
ونبّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة السرعة وتساقُط البرد وسيولاً. وتشمل الحالة والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور. وتشهد أمطارًا خفيفة على الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 21 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة حائل أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة السرعة وتساقُط البرد وسيولاً. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء السبت.
ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة ورياحًا شديدة السرعة وتساقُط البرد وسيولاً. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية وخليص وبحرة والجموم والقنفذة. وتشهد أمطارًا غزيرة على الكامل والعاصمة المقدسة وأضم وبني يزيد وميسان والطائف والعرضيات ورهاط ومدركة وهدى الشام، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 21 من مساء السبت.
وتشهد منطقة عسير أيضًا أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة السرعة وتساقُط البرد وسيولاً. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والبرك والقحمة. وتشهد أمطارًا متوسطة على الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 21 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة السرعة وتساقُط البرد وسيولاً. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. وتشهد أمطارًا متوسطة على الدرب وبيش وجازان وفرسان، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ21 من مساء السبت.