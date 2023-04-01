ليالي رمضان في عسير.. تواصل اجتماعي واستمتاع بالأجواء الربيعية

وبعد الإفطار ينطلق البعض إلى المشاركة في الفعاليات المسائية، سواء الدينية أو الثقافية أو الرياضية أو الاجتماعية، التي توزعت بين مدن ومحافظات المنطقة؛ تفعيلًا للمبادرة "أجاويد" التي أطلقها مؤخرًا الأمير تركي بن طلال أمير المنطقة، ورئيس هيئة التطوير، وأصبحت مقصدًا مهمًّا للأسرة في عسير؛ حيث تبدأ معظم الفعاليات بعد أداء صلاة العشاء والتراويح؛ ومن أبرزها الندوات والمسامرات والمسرحيات والأمسيات التي تقدم مزيجًا بين الماضي والحاضر عن حياة الإنسان في عسير، كما يختار البعض منهم التسوق في المولات التجارية، واحتساء القهوة مع الأسرة في المقاهي الشعبية المزينة بالنقوش والإضاءات الرمضانية التي تزدان بها الطرقات والمباني والأسواق مع دخول الشهر الكريم.