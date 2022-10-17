"تعليم ينبع" تدعو الطلبة للمشاركة في مسابقة بيبراس موهبة 2022

دعت إدارة التعليم بمحافظة ينبع الطلاب والطالبات، إلى التسجيل في مسابقة بيبراس 2022م، التي تقام بالتعاون بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، ويستمر التسجيل فيها عبر منصة بيبراس موهبة حتى تاريخ 1 نوفمبر 2022م، فيما ينفذ الاختبار في 11 نوفمبر 2022م.