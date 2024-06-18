"هيئة التراث" تنفّذ مبادرة استقبال ومعايدة زوار قرية ذي عين التراثية بالمخواة

وشملت المبادرة ركن ضيافة وهدايا للزوار ومعلومات عامة عن منطقة الباحة، وتفصيلية عن قرية ذي عين التراثية التي تحتفظ بتاريخها على مر السنين، وتقع على ارتفاع 2000 متر عن سطح البحر، وبُنِيَت من الحجارة مسقوفة بأشجار العرعر التي نقلت إليها من الغابات المجاورة، وزينت شرفاتها بأحجار المرو الكوارتز على شكل مثلثات متراصة، ويوجد بها بعض الحصون الدفاعية التي أنشئت قديمًا لحمايتها من الغارات أو لأغراض المراقبة، إضافة إلى بيئتها الناجحة للزراعة خصوصًا الكادي والموز، ومكانًا مناسبًا للسياحة.