مليون م2 للبيع جنوب الرياض في مزاد "السعدون" الإلكتروني بالخرج والأفلاج

تعلن شركة السعدون العقارية، عن مزادها العلني الإلكتروني المقبل، الذي يحتوي على عقارات متنوعة؛ وذلك خلال الفترة من 6/ 3/ 2023 وحتى 9/ 3/ 2023م.
وتطرح "السعدون"، من خلال المزاد المقبل "الخرج والأفلاج الإلكتروني"، أرضًا بمساحة مليون متر مربع بجنوب الرياض، وفللًا وأراضٍ بمحافظتي الخرج والأفلاج؛ وذلك تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" وبقرار من محكمة التنفيذ.
ويمكن الإطلاع على مزيد من المعلومات عن مزاد "الخرج والأفلاج الإلكتروني" عبر كتيب المزاد على الرابط التالي:
يُذكر أن شركة السعدون ستقيم، غدًا الاثنين، مزاد الأصالة الذي يحتوي على أكثر من ٣٠ عقارًا (وسط الرياض النابض) متنوعة بين الفنادق والعمائر التجارية، على شارع الغرابي، والمنطقة المركزية لمدينة الرياض، وبيوت سكنية بنفس المنطقة.
ولمزيد من التفاصيل عن مزادات شركة السعدون، يمكن الاتصال بالأرقام: (920003852) و(0555259495).