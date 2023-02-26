مليون م2 للبيع جنوب الرياض في مزاد "السعدون" الإلكتروني بالخرج والأفلاج

يُذكر أن شركة السعدون ستقيم، غدًا الاثنين، مزاد الأصالة الذي يحتوي على أكثر من ٣٠ عقارًا (وسط الرياض النابض) متنوعة بين الفنادق والعمائر التجارية، على شارع الغرابي، والمنطقة المركزية لمدينة الرياض، وبيوت سكنية بنفس المنطقة.