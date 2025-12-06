مجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا يستخرج شظية معدنية من قاع جمجمة بعملية منظار دقيقة

واستطرد قائلًا إن الفريق الطبي وضع خطة علاجية متكاملة، وأجرى له عملية باستخدام المناظير الجراحية الخاصة بالجيوب الأنفية وقاع الجمجمة، حيث تم النفاذ إلى الجيب الوتدي بواسطة المنظار بعد فتح الجيوب الأنفية المؤدية إليه، ومن ثم الوصول إلى الجسم المعدني وسحبه إلى الخارج بأمان. وتكلل التدخل الطبي الذي استمر لمدة 60 دقيقة، ولله الحمد، بالنجاح، ونُقِل المراجع إلى العناية المركزة ووُضِع تحت المراقبة لعدة ساعات، ومن ثم حُوِّل إلى جناح التنويم بعد استقرار حالته، قبل أن يغادر المستشفى في اليوم التالي للعملية بحالة صحية جيدة. مضيفًا أن المراجع عاد بعد أسبوع إلى المستشفى وتمت معاينته ولوحظ تحسن كبير.