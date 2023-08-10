بتهيئة أكثر من 493 مدرسة للبنين والبنات.. تعليم القويعية يواصل استعداداته للعام الدراسي

تواصل إدارة تعليم محافظة القويعية استعداداتها للعام الدراسي 1445هـ، بتهيئة أكثر من 493 مدرسة للبنين والبنات في جميع القطاعات التعليمية التابعة للإدارة؛ وذلك في إطار خطة الإدارة للاستعداد للعام الدراسي الجديد.
ووقف مدير تعليم محافظة القويعية صالح بن عبدالله الزهراني، على جاهزية المدارس وأعمال الصيانة والنظافة في العديد من المدارس للتأكد من جاهزيتها لانطلاقة العام الدراسي الجديد.
وقال الزهراني: إدارة تعليم القويعية بدأت استعداداتها مبكرًا من خلال خطة ترحيل المقررات الدراسية لمكاتب التعليم؛ لتوزيعها على المدارس وفق الخطة الزمنية وخطة الصيانة والنظافة، والتي تواصل من خلالها فرق الصيانة والنظافة استكمال جهودها الميدانية لتهيئة المدارس لتكون جاهزة لعودة الطلاب والطالبات وبداية الرحلة التعليمية الجديدة لضمان بداية جادة ومتميزة.
وأشاد بالدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع التعليم من القيادة، وتسخير كافة الإمكانات لضمان رحلة تعليمية متميزة للطلاب والطالبات، كما نوه إلى اهتمام قيادات الوزارة، وعلى رأسها وزير التعليم، وحرصهم على الاستعداد الأمثل لانطلاقة العام الدراسي الجديد بكل جدية واهتمام؛ لضمان بداية عام دراسي ناجحة ومثالية.