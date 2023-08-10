بتهيئة أكثر من 493 مدرسة للبنين والبنات.. تعليم القويعية يواصل استعداداته للعام الدراسي

وأشاد بالدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع التعليم من القيادة، وتسخير كافة الإمكانات لضمان رحلة تعليمية متميزة للطلاب والطالبات، كما نوه إلى اهتمام قيادات الوزارة، وعلى رأسها وزير التعليم، وحرصهم على الاستعداد الأمثل لانطلاقة العام الدراسي الجديد بكل جدية واهتمام؛ لضمان بداية عام دراسي ناجحة ومثالية.