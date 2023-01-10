بـ"التايبو جرافيك".. لوحتان لخادم الحرمين و"الفيصل" تُثيران إعجاب زوَّار معرض "إكسبو الحج"

وأضاف: كانت التجربة الأولى في عام 2009، وانتهيت من رسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبعدها للفنانة فيروز، واستمررت في هذا الفن، ووجدت نفسي فيه، وكان ذلك تحديًا لي؛ لتجاوز المصاعب. والآن -ولله الحمد- تمكنت من إيجاد فرصة للعمل في الفن من خلال المؤتمرات واللقاءات والمناسبات.