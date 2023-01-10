بـ"التايبو جرافيك".. لوحتان لخادم الحرمين و"الفيصل" تُثيران إعجاب زوَّار معرض "إكسبو الحج"

بأنامل محترفة.. سطرت لوحات الفنان "محمد باجبير"، التي يشارك بها في مؤتمر الحج والعمرة "إكسبو الحج 2023"، معاني وطنية عدة.. وقد لفتت انتباه الزوار، خاصة لوحتين فنيتين، تحملان ملامح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- والأخرى للأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، مبهورين من دقة تفاصيل اللوحتَين.
وتفصيلاً، استطاع الفنان التشكيلي "باجبير" الانتهاء من رسم اللوحتين بفن الرسم بالكلمات والعبارات "التايبو جرافيك"؛ إذ سُطرت داخل إحداهما كلمات القصائد الوطنية والنشيد الوطني، وأخرى تحمل ملامح الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بكلمات أجمل قصائده، وذلك خلال يومين في جناح متعهدي طائفة الإعاشة بمكة المكرمة خلال مشاركته في مؤتمر الحج والعمرة "إكسبو الحج 2023".
وقال "باجبير" لـ"سبق": بدأت بمداعبة فرشاة الرسم بعمر 12 عامًا، وأحببت الفن التشكيلي، وأصبحت شغوفًا به، وكنت أشاهد أبي يرسم اللوحات، وأستمتع بفنه، وهو قدوتي في الفن التشكيلي. وبدأت هذا الفن قبل 19 عامًا بالرسم بجميع المدارس، وتميزت بفن الرسم بالكلمات والعبارات "التايبو جرافيك".
وأضاف: كانت التجربة الأولى في عام 2009، وانتهيت من رسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبعدها للفنانة فيروز، واستمررت في هذا الفن، ووجدت نفسي فيه، وكان ذلك تحديًا لي؛ لتجاوز المصاعب. والآن -ولله الحمد- تمكنت من إيجاد فرصة للعمل في الفن من خلال المؤتمرات واللقاءات والمناسبات.
وأشار إلى أن لديه فكرة مستقبلاً بإنشاء أكاديمية لتعليم "فن التايبو جرافيك" لفئة الصغار والكبار، من خلال انخراطهم في ورش عمل ودورات ودروس؛ للاستفادة من خبراته في فن الرسم بالكلمات والعبارات "التايبو جرافيك".
وقال: طموحي لا حدود له.. وأشكر صحيفة "سبق" على اهتمامها بالفنان بشكل عام، وبمشاركتي في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج 2023م".