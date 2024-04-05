"السديس" في خطبة الجمعة: الله فضل الأمة المحمدية بليلة شريفة في قدرها عظيمة في أجرها

وأضاف "السديس": الليلة التي تتنزل فيها الملائكة حتى تكون أكثر في الأرض من عدد الحصى، إنها الليلة التي من قامها إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأرجح الأقوال - عباد الله - في وقتها أنها في الوتر من العشر الأواخر، وأنها تنتقل، وأرجى أوتار العشر عند الجمهور ليلة سبع وعشرين، كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. غير أن القول بتنقلها بين ليالي أوتار العشر هو القول الراجح إن شاء الله، جمعًا بين الأخبار؛ فينبغي على المسلم أن يجتهد في هذه العشر كلها، قال أهل العلم:وإنما أخفى الله موعد هذه الليلة؛ ليجتهد العباد في العبادة، وكيلاً يتكلوا على فضلها ويقصروا في غيرها، فأراد منهم الجد في العمل أبدًا. إنها عباد الله، ليلة تجري فيها أقلام القضاء، بإسعاد السعداء، وشقاء الأشقياء:﴿فيها يفرق كل أمر حكيم﴾ [الدخان:4]، فتحروها عباد الله في هذه الليلتين الباقيتين من الأوتار، لعل الله أن يمن عليكم بقيامها إيمانًا واحتسابًا، فيغفر لكم ما تقدم من ذنوبكم، ويعتقكم من النار بمنه وكرمه، وقد ورد في السنن عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قلت يا رسول الله: أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر، ما أقول فيها؟ قال:[قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني]، أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.