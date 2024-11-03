"GTN " و"SBI " تطلقان "صندوق SBI السعودي للمؤشرات المتداولة (ETF"

على مدار أكثر من 25 عامًا من السجل الناجح، أصبحت مجموعة "SBI" واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا المالية في اليابان. كما أنها مدرجة في بورصة طوكيو، وتضم أكثر من 19,000 موظف و685 شركة تابعة. تشمل أعمالها الرئيسية الخدمات المالية وإدارة الأصول وأعمال الاستثمار، إلى جانب الأصول الرقمية والتقنيات الحديثة، مثل التكنولوجيا الحيوية والرعاية الصحية و"Web3".