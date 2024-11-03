"GTN " و"SBI " تطلقان "صندوق SBI السعودي للمؤشرات المتداولة (ETF"

أعلنت شركة "GTN"، و"SBI Holding" إطلاق صندوق SBI السعودي للمؤشرات المتداولة (ETF)- صندوق مؤشرات متداولة رائد مخصص للاستثمار في سوق الأسهم السعودية ومدرج في بورصة طوكيو. ويمثل هذا الصندوق إنجازًا مهمًا لأنه يمثل أول صندوق مؤشرات متداولة يركز حصريًا على الأسهم السعودية ويتاح للمستثمرين اليابانيين.
يأتي هذا التعاون بين "GTN"، الوسيط المالي الرائد في الشرق الأوسط، و"SBI Holdings"، وهو تكتل مالي ياباني كبير، من مذكرة تفاهم تم توقيعها في مايو 2024 في طوكيو في فعالية رؤية السعودية واليابان 2030 بحضور معالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الاستثمار السعودي.
ومن المتوقع أن يعكس الصندوق، المستوحى من رؤية 2030، أداء السوق السعودية ويجذب المستثمرين اليابانيين بسبب التحول الاقتصادي الكبير في المملكة العربية السعودية والنمو المستدام والبنية التحتية المالية المتقدمة. وسيتم إدارة الصندوق بهدف تحقيق نتائج استثمارية مرتبطة بمؤشر MSCI للأسهم السعودية (على أساس مكافئ الين). وحصلت شركة "SBI" لإدارة الأصول على موافقة بورصة طوكيو مع إطلاق الصندوق يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، ستكون شركة "SBI" لإدارة الأصول مسؤولة عن إنشاء وإدارة وترويج الصندوق في اليابان، في حين ستكون شركة "GTN" مسؤولة عن تقديم خدمات البحث والتنفيذ والمقاصة والتسوية للصندوق.
وتعد مجموعة "SBI" مستثمرًا استراتيجيًا لشركة "GTN" وشريكًا رئيسيًا في خطط الشركة التوسعية في آسيا.
وأعرب محمد رشيد البلاع، رئيس مجلس إدارة "GTN" والشركة الأم " NTG"، عن سعادته بالتعاون بين "SBI" و"GTN" لإطلاق أول صندوق سعودي في اليابان. وأضاف: " تتمتع "SBI" بقاعدة عملاء تتجاوز 10 ملايين عميل، وتُعتبر مؤهلة بشكل مثالي للترويج لصندوق المؤشرات المتداولة (ETF) المرتبط بالسوق السعودي في اليابان". وتم تحقيق هذا الإنجاز بفضل قيادة وتوجيه كيتاو سان، مؤسس مجموعة " SBI".
كما ذكر البلاع أن الدعم المستمر الذي تقدمه بورصة السعودية ووزارة الاستثمار من العوامل الأساسية في تحقيق هذا الإنجاز.
من جانبه قال السيد يوشيتاكا كيتاو، على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، "أنا سعيد لوجودي في المملكة ورؤية التطور الذي حدث على مدى السنوات القليلة الماضية. كما أنني متحمس لمدى تطور رؤية 2030. وأنا على ثقة من أن صندوق المؤشرات المتداولة المرتبط بالسوق السعودي سيوفر للمستثمرين اليابانيين الفرصة للمشاركة في مسيرة النمو السعودية".
تعد شركة "GTN" رائدة في مجال التكنولوجيا المالية مع عقود من النجاح، حاملة لرخص الوساطة والخدمات المالية في عدة دول من خلال شركاتها التابعة، وتتمثل رؤيتها في توفير حلول استثمار وتداول مبتكرة لشركات السمسرة ولبنوك ومديري الأصول وشركات التكنولوجيا المالية، مع توفير وصول شامل إلى الأسواق العالمية وفئات الأصول المختلفة، ما يجع الاستثمار والتداول متاح للجميع.
تضم مجموعة "GTN" فريق كبير يجمع أكثر من 500 موظف محترف عبر دبي وسنغافورة وجنوب أفريقيا وسريلانكا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، يجتمعون على رؤية واحدة وهدف مشترك: "تمكين عملائنا من الوصول إلى فرص الاستثمار والتداول للجميع".
تحظى "GTN" بدعم من مستثمرين استراتيجيين مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، وشركة " SBI Ventures Singapore Pte. Ltd"، التابعة لمجموعة " SBI Holdings"، إحدى أكبر الشركات المالية المدرجة في بورصة طوكيو. لمعرفة المزيد عن الشركة، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.gtngroup.com أو متابعتنا على LinkedIn
على مدار أكثر من 25 عامًا من السجل الناجح، أصبحت مجموعة "SBI" واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا المالية في اليابان. كما أنها مدرجة في بورصة طوكيو، وتضم أكثر من 19,000 موظف و685 شركة تابعة. تشمل أعمالها الرئيسية الخدمات المالية وإدارة الأصول وأعمال الاستثمار، إلى جانب الأصول الرقمية والتقنيات الحديثة، مثل التكنولوجيا الحيوية والرعاية الصحية و"Web3".
ومن الشركات التابعة للمجموعة SBI SECURITIES "، وهي الشركة الأولى في اليابان للوساطة المالية عبر الإنترنت، و" SBI Sumishin Net Bank "، الذي يُعد أكبر بنك إلكتروني في اليابان من حيث حجم الودائع، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الشركات المالية الأخرى.