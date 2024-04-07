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"البنك المركزي" يُوجِّه البنوك بتعديل صرف رواتب المتقاعدين إلى الأول من كل شهر ميلادي.. بدءًا من مايو

بعد تلقيه بيانًا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية