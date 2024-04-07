"البنك المركزي" يُوجِّه البنوك بتعديل صرف رواتب المتقاعدين إلى الأول من كل شهر ميلادي.. بدءًا من مايو

أعلن البنك المركزي السعودي تغيير موعد صرف المعاشات والاستحقاقات التأمينية لعملاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المخاطَبين بأحكام نظامَي التقاعد المدني والتقاعد العسكري.
وأوضح البنك في تعميم أصدره إلى جميع البنوك اليوم تلقيه كتاب محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن عزم المؤسسة تغيير موعد صرف المعاشات والاستحقاقات التأمينية للمستفيدين المخاطَبين بأحكام نظامَي التقاعد المدني والتقاعد العسكري إلى بداية اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وذلك بدءًا من شهر مايو المقبل.
وأضاف بأنه لمعالجة الانتقال، وتفعيل المواعيد الجديدة، فإن صرف معاشات ومستحقات المخاطَبين بأحكام نظامَي التقاعد المدني والتقاعد العسكري الشهري (إبريل ومايو من عام ٢٠٢٤م) سيكون على النحو الآتي:
شهر الاستحقاق بالميلادي إبريل من عام ٢٠٢٤م، مايو من عام ٢٠٢٤م: تاريخ الصرف (الإيداع) ٢٠٢٤/ ٤/ ٢٥م كما هو معمول به بالسابق. ٢٠٢٤/ ٥/ ١م موعد الصرف الموحد الجديد بداية كل شهر ميلادي إعمالاً بما جاءت به الأنظمة ذات العلاقة المناطة بالبنك المركزي، والتعليمات الصادرة عنه كضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد بشأن إجراءات إيداع دفعات الرواتب والتعليمات الإلحاقية به.
وأضاف بأنه لضمان استقرار وسلامة القطاع المالي فإنه يتوجب اتخاذ ما يلزم من استعدادات لتطبيق وجاهزية العمل بالآتي:
على البنوك والمصارف التأكد من صرف وإيداع المعاشات والاستحقاقات التأمينية لشهري (إبريل) و(مايو) من عام ٢٠٢٤م للمستفيدين المخاطَبين بنظامَي التقاعد المدني والتقاعد العسكري وفق التواريخ الموضحة في الجدول أعلاه.
وأشار إلى أنه على البنوك والمصارف توحيد صرف وإيداع المعاشات والاستحقاقات التأمينية للمستفيدين المخاطبين بنظامَي التقاعد المدني والتقاعد العسكري إلى بداية كل شهر ميلادي ابتداء من تاريخ ٢٠٢٤/ ٥/ ١م.
وعلى البنوك والمصارف وشركات التمويل مراعاة توافق سداد أو تحصيل المديونيات والالتزامات الائتمانية المجدولة بالاستقطاع الشهري من الراتب مع التواريخ الجديدة لصرف وإيداع الرواتب والمعاشات.
ونبه البنك المركزي بأنه سيتم تعديل موعد افتتاح الدورة التشغيلية للنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة بداية كل شهر ميلادي بدلاً من الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي؛ ليكون عند الساعة الـ١٢:٠٥ صباحًا (منتصف الليل)، وذلك بعد الانتهاء من صرف استحقاقات مستفيدي نظامَي التقاعد المدني والعسكري لشهر (إبريل) بتاريخ ٢٠٢٤/ ٤/ ٢٥م.
ولفت إلى أنه في حال صادف موعد صرف الاستحقاقات إجازة نهاية الأسبوع فسوف يتم تقديم موعد افتتاح الدورة التشغيلية للنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة إلى آخر يوم عمل للنظام قبل الإجازة.