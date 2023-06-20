تزامنًا مع الاختبارات النهائية.. ليلٌ مظلم بلا كهرباء على طلاب 8 قرى بـ"العارضة" ‫

وكانت "سبق" قد نشرت نهاية الأسبوع الماضي تقريرًا حول تأخُّر مباشرة بلاغات لساعات طويلة، وصلت إلى عشر ساعات، بعد أن انقطع التيار عن عدد من المنازل بالمحافظة نتيجة الأمطار؛ إذ أكدت الشركة في بيان لها حرصها الشديد على موثوقية الخدمة الكهربائية، واستمراريتها لجميع المشتركين.. مثمنة الدور الكبير الذي تضطلع به صحيفة "سبق" الإلكترونية في خدمة الإعلام الوطني الهادف.