شاهد.. رجل أمن يطوف بسيدة كفيفة حول الكعبة ويحصد الثناء في السعودية وخارجها

حصد مقطع فيديو متداول لرجل أمن سعودي وهو يساعد مسنة آسيوية كفيفة البصر لإكمال الطواف حول الكعبة، حيث لاقى استحسان وثناء الجميع من السعودية وخارجها.
وتفصيلاً، أظهر المقطع العفوي، الذي تم توثيقه دون علم الطرفين، السيدة وهي متشبثة بملابس رجل الأمن من الخلف، وهو يطوف بها وقد قصر في خطواته كثيراً حتى يوازي قدرتها ولا يرهقها.
وحمّل مغردون ورواد منصة تيك توك، عبارات الثناء والإجلال لما تقدمه المملكة وتبذله لخدمة ضيوف الرحمن حيث يعد هذا المشهد نقطة في بحر وسط الجهود الجبارة والجليلة التي يحظى بها كافة الحجاج دون تمييز أو تفرقة.