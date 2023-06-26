شاهد.. رجل أمن يطوف بسيدة كفيفة حول الكعبة ويحصد الثناء في السعودية وخارجها

وتفصيلاً، أظهر المقطع العفوي، الذي تم توثيقه دون علم الطرفين، السيدة وهي متشبثة بملابس رجل الأمن من الخلف، وهو يطوف بها وقد قصر في خطواته كثيراً حتى يوازي قدرتها ولا يرهقها.