"البيئة" تفتح باب التقديم للجنة منتجي البذور للدورة الثامنة

في خطوة لتعزيز كفاءة الإنتاج الزراعي ورفع جودة التقاوي الوطنية، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة فتح باب التقديم لانضمام الشركات والمؤسسات الزراعية الوطنية إلى لجنة منتجي البذور في دورتها الثامنة، التي تبدأ في 1 يناير 2026م، وتستمر لمدة خمس سنوات، وذلك وفقًا للشروط المعتمدة.
وأوضحت الوزارة أن الانضمام إلى اللجنة يمنح الشركات الأعضاء شعار الجودة وبطاقات الاعتماد لمنتجاتها الزراعية، بما يسهم في تعزيز الثقة بالتقاوي المنتجة محليًا.
وبيّنت أن من أبرز شروط العضوية أن تمتلك الشركة خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الإنتاج الزراعي، وأن تتوافر لديها حقول واسعة قادرة على تطبيق الدورة الزراعية وإنتاج البذور، إضافة إلى محطة تنقية ومعالجة مكوّنة من أربع مراحل على الأقل.
وفي حال امتلاك الشركة حقولًا فقط دون محطة، فإنها تلتزم بإجراء عمليات التنقية في إحدى المحطات المعتمدة، مع تحمّلها المسؤولية الكاملة عن جودة البذور.
أما إذا كانت تمتلك محطة معالجة دون حقول، فتلتزم باستئجار حقول من أعضاء اللجنة، ومتابعة الإنتاج من خلال طاقمها الفني.
وأكدت الوزارة أهمية وجود فريق فني متخصص بإشراف مهندس زراعي لمتابعة عمليات الإنتاج والتنقية، وتوفير مستودعات ملائمة لتخزين البذور تتناسب مع الطاقة الإنتاجية، إلى جانب خلو الشركة من أي مخالفات تتعلق بإنتاج البذور خلال السنوات الثلاث الماضية.
كما اشترطت امتلاك معامل متخصصة لاختبار جودة التقاوي، ومزرعة بحثية لإجراء تجارب سنوية تهدف إلى مراقبة الجودة، وتحسين الأصناف المحلية، واستنباط أصناف جديدة أكثر إنتاجية.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام الشركات الأعضاء بتطبيق جميع المواصفات الفنية المعتمدة، والخضوع لتقييم سنوي، مع حق اللجنة في إيقاف العضوية مؤقتًا حال الإخلال بالاشتراطات أو تدني مستوى الجودة، وذلك حتى معالجة الملاحظات.
ودعت الوزارة الجهات الراغبة إلى التقديم عبر البريد الإلكتروني: Seedcenter@mewa.gov.sa
يُذكر أن لجنة منتجي البذور تأسست عام 1419هـ، وتضم كبرى الشركات الزراعية الوطنية، ويرأسها المدير العام لمركز البذور والتقاوي التابع للوزارة، وتعمل على رفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وزيادة دخل المزارعين، وضمان توافر التقاوي المعتمدة وفق أعلى معايير الجودة.