صندوق تنمية الموارد البشرية يدعو المنشآت إلى التسجيل في خدمة "دروب منشآت"

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية، جميع المنشآت بمختلف نطاقاتها وأحجامها ونوعها سواءً خاصًّا أو غير ربحي أو حكومي أو شبه حكومي، إلى المبادرة بالتسجيل في خدمة دروب منشآت "إحدى خدمات منصة برنامج التدريب الإلكتروني دروب"؛ حيث تتيح الخدمة للمنشآت الاستفادة من المحتوى المتوفر على المنصة في تدريب موظفيها ومتابعة أدائهم التدريبي بما يتوافق مع الاحتياجات التدريبية للموظف والمنشأة، والتي تسهم في تحسين الكفاءة ورفع الإنتاجية في العمل.