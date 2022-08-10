سوق جادة الأمير فهد بن سلطان.. نواة الحركة التجارية في تبوك

يُعد سوق جادة الأمير فهد بن سلطان، نواة الحركة التجارية في مدينة تبوك، والتي تمتد جذورها إلى أكثر من 500 عام وفقًا لما أكده الباحث في التاريخ عبدالله العمراني؛ مشيرًا إلى أن الجادة كانت عبارة عن سوق موسمية للحجاج عند مرورهم بتبوك للتزود بالماء.