"اعتداء غادر وجبان".. البحرين تعزي المملكة في استشهاد ضابطين بتحالف دعم الشرعية اليمنية

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن خالص تعازي مملكة البحرين ومواساتها للمملكة العربية السعودية، قيادة وحكومة وشعباً، من جرّاء استشهاد ضابطين وإصابة آخر من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، إثر تعرضهم لحادث اعتداءٍ غادرٍ وجبان داخل معسكر تدريبي لقوات التحالف بمدينة (سيئون) التابعة لمحافظة حضرموت، سائلة المولى -عزّ وجلّ- أن يتقبلهما في الشهداء الأبرار، ويلهم ذويهما الصبر والسلوان، وأن يمن على المصاب بالشفاء العاجل.