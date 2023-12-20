"الجلاجل": المملكة تشهد تحولًا في القطاع الصحي لا يساويه أي تحول على مستوى العالم

وأضاف: منصة "نفيس" تشمل القطاع الخاص والعام، وكانت حلمًا للمنظومة الصحية وتمكنّا من تحقيقه بالتعاون مع شركائنا، وهي تمكّن الطبيب والمستفيد، وتم إطلاقها في أكتوبر الماضي والتحقت بها مجموعة من المستشفيات، والفائدة اليوم تتمثل في أن جميع البيانات الصحية للمستفيد موجودة في منصة واحدة واعدة تدعم المستفيد بشكل كبير للغاية.