"الجلاجل": المملكة تشهد تحولًا في القطاع الصحي لا يساويه أي تحول على مستوى العالم

أكد وزير الصحة فهد الجلاجل أن التحول في القطاع الصحي كبير جدًا مقارنة بالأنظمة الصحية العالمية، موضحًا أن المملكة تشهد تحولًا لا يساويه أي تحول صحي في العالم.
وشدد على أن ذلك يرجع إلى ناحية حجم التحول المتحققة، وكذلك الآليات المتبناة في هذا التحول إضافة إلى المبادئ المستندة إلى رؤية المملكة 2030.
وقال "الجلاجل" خلال مشاركته في ملتقى الحكومة الرقمية: باستخدام التقنية، شهدت السنتان الماضيتان زراعة القوقعة السمعية للأطفال والمرضى بما يوازي ما زرعناه في 30 عامًا.
وأشار إلى أنه استفاد من خدمة عبر "صحتي" قبيل قدومه إلى ملتقى الحكومة الرقمية، حيث لاحظ أن درجة الحرارة في الرياض اليوم 8 درجات مما حمله على ارتداء الملابس الشتوية، موضحًا أن عدد الخدمات وصل إلى 40 خدمة على التطبيق.
وأضاف: منصة "نفيس" تشمل القطاع الخاص والعام، وكانت حلمًا للمنظومة الصحية وتمكنّا من تحقيقه بالتعاون مع شركائنا، وهي تمكّن الطبيب والمستفيد، وتم إطلاقها في أكتوبر الماضي والتحقت بها مجموعة من المستشفيات، والفائدة اليوم تتمثل في أن جميع البيانات الصحية للمستفيد موجودة في منصة واحدة واعدة تدعم المستفيد بشكل كبير للغاية.
وانطلقت أمس أعمال النسخة الثانية من "ملتقى الحكومة الرقمية"، وتتواصل اليوم بتنظيم هيئة الحكومة الرقمية تحت شعار "مستقبلنا الآن"، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وبحضور عدد من الوزراء، ونخبة من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار في مجال الحكومة الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي.
وافتُتحت أعمال الملتقى بكلمة لمحافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان بعنوان "مستقبلنا الآن"، أكد فيها أن هذا الملتقى يعكس حرص القيادة الرشيدة للمملكة على تشجيع وتمكين الجهات الحكومية من تسريع مسيرة التحول الرقمي، وتعزيز الصورة الذهنية للحكومة الرقمية، وزيادة التعاون والشراكات مع أصحاب المصلحـة المحليين والدوليين، لتحقيق رفاهية الشعوب وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.
وشهد اليوم الأول لأعمال الملتقى جلسات حوارية وورش عمل، شارك فيها عدد من الوزراء، ونخبة من المتخصصين في مجال الحكومة الرقمية من محليين ودوليين.